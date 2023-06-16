Tekirdağ'da çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 41 kişiden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahla tehdit ve sahtecilik suçlarından aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 41 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 28'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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