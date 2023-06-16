Tekirdağ'da bir terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma sonrası bir adrese operasyon düzenledi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Ş.E gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.