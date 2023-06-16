Kapaklı Belediyesi Çanakkale gezisi düzenledi

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.
Ziyaret kapsamında geziye katılanlar Şehitler Abidesi, 1915 Hilal'i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı bölgesini gezip yetkililerden bilgi aldı.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak düzenlendikleri kültür gezilerine devam ettiklerini belirtti.
Şimdiye kadar yaklaşık bin kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini ifade eden Çetin, "Burada vatandaşlarımız şehitlikleri, kara ve denizdeki savaş noktalarını ziyaret ettiler. Çanakkale'nin manevi ruhu ve haklı gururunu yaşamalarına vesile oluyoruz."dedi.