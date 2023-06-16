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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Yüzme Şubesi sporcuları, İstanbul'da katıldığı turnuvadan kupa ve madalyalarla döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Müsabakalarına katılan yüzücüler bireysel ve takım halinde başarılı sonuçlara imza attı.

Müsabakalarda sporcular takım halinde bölge şampiyonu olurken 14 birincilik, 7 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.



- Çorlu'da uçkun ile mücadele çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uçkunla mücadele kapsamında başlattığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren ve çevreye rahatsızlık veren sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmalarının Çorlu'nun tüm mahallelerinde devam ettiğini söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan 4 ayrı ekibin kent genelinde ilaçlama çalışması yaptığını belirten Tunçcan, halkın sağlığını korumak ve meydana gelen rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla, belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.











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