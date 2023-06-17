Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ikinci sıra milletvekili adayı ile HDP ilçe başkanın da olduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptıkları çalışma sonrası Süleymanpaşa HDP İlçe binasında arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, etkisiz hale getirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler, örgütsel pankartlar, kitaplar, dokümanlar ve isim listeleri ele geçirildi.

Operasyonda, söz konusu terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ayrıca haklarında örgütsel faaliyetlerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Tekirdağ ikinci sıra milletvekili adayı olan S.K, Süleymanpaşa HDP İlçe Başkanı N.A, N.O. S.S. ve B.K. düzenlenen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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