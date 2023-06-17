Tekirdağ Valisi Yıldırım Futsal Yıldızlar Türkiye şampiyonu olan öğrencileri tebrik etti

En güzel ve duygusal Babalar Günü mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Süleymanpaşa Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Kırklareli'nde 6-10 Haziran'da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olan takım için okulda tören düzenlendi.

Vali Yıldırım, şampiyon olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Vali Yıldırım, öğrencilere kupa ve madalyalarını taktim etti.

Vali Yıldırım'a İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürü Filiz Bayram ve şehit Mehmet Şengül'ün babası Fahrettin Şengül de eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.