Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ile 113 mermi ele geçirdi.

Adreslerde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.