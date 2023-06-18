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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da trafik kontrol merkezi ile trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kontrol merkezi kapsamında kentteki 31 kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemi kurulduğunu belirtti.

Sistem sayesinde trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Albayrak, sinyalizasyon sisteminin trafik yoğunluğa bağlı olarak devreye gireceğini bildirdi.

Kentte ulaşım alanında yenilikçi projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl genelinde 31 noktada gerçekleştirdiğimiz akıllı kavşak sinyalizasyon sistemleri ile trafik kontrolü ve yönetimi konusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz. Buna bağlı olarak kurduğumuz trafik kontrol merkezi ile tüm kavşakları uzaktan erişim ile kontrol altında tutacağız. Bu sayede trafik sıkışıklığı yaşanan noktalarda trafik akışını hızlandıracağız."

- İl Müftüsü Soykök'ten ziyaret

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

Soykök, ziyarette vekaletle kurban bağışı çalışmalar hakkında Öcal'a bilgi verdi.

Öcal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Soykök'e teşekkür etti.

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