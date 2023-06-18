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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da okuma yazma kursu sona erdi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Çorlu Önerler İlkokulunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Vali Aziz Yıldırım, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Okuma yazmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, tüm vatandaşları kurslara davet etti.

Konuşmanın ardından Vali Yıldırım, kursiyerlere belgelerini verdi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve kurum müdürleri katıldı.

- Vali Yıldırım vekaletle kurban bağışında bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfınca "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Müftüsü Mustafa Soytürk'ü makamında kabul eden Vali Yıldırım, vekaletle kurban bağış kampanyası ve diğer vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra bağış makbuzunu imzaladı.

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