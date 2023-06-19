Tekirdağ'da çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Her gün dondurma yediğinizde ne olur?

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Pınarça Mahallesi'nde boş arazide otlayan inek foseptik çukuruna düştü.

İneğin sahibi Özkan Gökçe, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ineği iş makineleri yardımıyla düştüğü çukurdan çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.