Tekirdağ'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Süleyman A. yönetimindeki 06 DDA 243 hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul Caddesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Levent S. ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

















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