Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Emir Sokak'ta boş bir dükkanda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada 255 gram bonzai, 20 gram metanfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 510 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheliden E.T ve F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.













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