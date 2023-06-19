Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Emir Sokak'ta boş bir dükkanda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 255 gram bonzai, 20 gram metanfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 510 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden E.T ve F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.