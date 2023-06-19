Tekirdağ'da 1 ton 75 kilogram ağırlığındaki dana 135 bin liraya satıldı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı için canlı hayvan pazarına getirilen 1075 kilogram ağırlığındaki "Kral" isimli dana 135 bin liraya alıcı buldu.

Kurban Bayramı öncesinde Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında hareketlilik artmaya başladı.

Yıl boyunca özenle yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besici Aykut Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarına belediyenin hazırladığı canlı hayvan pazarında başladıklarını söyledi.

"Kral" ismini verdiği 1075 kilogram ağırlığındaki danayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Akbaş, "Kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarın en iri danasını iyi bir pazarlık sonunda 135 bin liraya palet işi yapan bir firmaya sattık. Şu an kurban bayramını bekliyor. Bayram sabahı kesimini yapmak üzere sahibine teslim edeceğiz." dedi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.