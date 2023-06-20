Tekirdağ'da bir evde 198 sikke ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi 198 sikke ile yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki sikkeleri satmak isteyen K.Y. ile F.Ö'nün Kumbağ Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

Aramada, tarihi değeri olduğu düşünülen 198 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.



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