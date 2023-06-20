Tekirdağ Valisi Yıldırım, Çerkezköy'de incelemelerde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy'de yapımı devam eden Hükümet Konağı ve Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Çerkezköy Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, Kaymakam Nazmi Günlü ve firma yetkililerinden inşaat süreci ile ilgili bilgi aldı.

Yıldırım, ardından yapımı devam eden 32 derslikli Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Okul inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, inşaatın planlanan sürede tamamlanabilmesi için herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi yönünde talimat verdi.





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