Tekirdağ'da kumar oynayan 5 şüpheliye 16 bin 220 lira ceza kesildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 şüpheli yakalandı.



Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonrası Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığı tespit etti.



İşyerine düzenlene operasyonda 105 adet iskambil kağıdı ve 650 lira ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 şüpheliye toplam 16 bin 220 lira ceza kesildi.









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