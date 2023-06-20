Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde atlı jandarma timi görev alacak.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Süleymanpaşa ilçesine geldi.

"Heybet" ve "Kafkas" adlı atla göreve başlayacak jandarma ekibi, görev bölgelerine geçmeden ilçedeki sahil dolgu alanında devriye yaptı.

Vatandaşlar atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.