Çorlu'da sağanak etkili oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra etkisini arttıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken sular belediye ekiplerince temizlendi.

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir alan belediye ekipleri, su baskını yaşanabilecek olan bazı bölgelerde iş makinelerini hazır bekletti.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu ilçede yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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