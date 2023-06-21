Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları anlatıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında yapılan faaliyetlerle ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

Sunumun ardından kadına yönelik şiddetle mücadelenin aksamadan sürdürülmesi için kurumların ortak çalışmaya devam etmesi amacı ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve kurum müdürleri katıldı.





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