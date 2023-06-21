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Tekirdağ'da asayiş

AA

Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, V.D. ve T.D'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin evine düzenlediği operasyonda 15 bin makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Çorlu'da 37 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir evde 37 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, E.G'nin evinde arama yaptı. Aramada 37 litre kaçak içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Ev sahibi E.G, gözaltına alındı.

- Çerkezköy'de elektronik sigara ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde 18 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde M.O'nun iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 18 elektronik sigara ve 137 elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.O. gözaltına alındı.

- Ev Yangını

Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürdü.

Evde yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

- Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

S.F'nin üzerinde yapılan aramada 168 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Önerler Mahallesi'nde de bir otomobilde yapılan aramada bin 371 sentetik hap ele geçirdi.

Sürücü O.Ö. gözaltına alındı.






Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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