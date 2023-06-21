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TEKİRDAĞ (AA) - Yeni Tiyatro Dergisince düzenlenen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 7 ödül aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şehir tiyatrosunu kurarak, güzel bir projeye imza attıklarını belirtti.

Şehir tiyatrosunun güzel başarılara imza atacağına inandığını aktaran Albayrak, "Tekirdağ'da Cumhuriyet tarihinin ilk Şehir Tiyatrosu, bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna emin adımlarla devam edecektir. Aldığımız ödüllerin şehrimize ve sanatsever halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, müzikal dalda en iyi tiyatro oyunu, Türk tiyatrosuna katkı kategorisinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Alpaslan Kurtoğlu, Murat Atak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu oyuncularından Gökhan Azlağ, Aykut Karatay ve Anıl Tunç Karaersal da oyunculuk özel ödülüne layık görüldü.

- Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başladı.

Yaz dönemi boyunca çeşitli branşlarda açılacak kurslara kayıtlar ilçe müdürlüklerine yapılabilecek.

Açılan kurslar sayesinde çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amaçlanıyor.





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