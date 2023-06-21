TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorlu Şubesi arasında "Atatürk ile Gençler Elele" adlı ortak hizmet projesi yapılması amacıyla imzalanacak protokol için Başkan Sarıkurt'a yetki verilmesi hususunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Atakent kapalı pazar yerinde her ayın son pazar günü Antika Çarşısı kurulması konusu, görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Diğer gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı toplantı sonrası Başkan Sarıkurt bir süre daha meclis üyeleri ile sohbet etti.

- 3. Lavanta Tarla Günleri Şenliği düzenlendi

Ergene ilçesinde 3. Lavanta Tarla Günleri Şenliği düzenlendi.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şenlikte yaptığı konuşmada, lavanta tarlalarının çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu söyledi.

Belediyecilik anlamında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Yüksel, "Biliyorsunuz belediyecilik sadece, alt yapı üst yapı kanaldan ibaret değil. Bizler Tarım politikalarına da özen gösteriyoruz. Bölge çiftçimize alternatif tarım alanında örnek projelerin altına imza atıyoruz. Belediyemiz, Türkiye’de hizmette öncü olmaya devam ediyor. Bu güne kadar birçok ilçenin yapamadığını bizler çok kısa sürede büyük projelerle Ergene’de hayata geçirdik. Ergene’de kimse yeni dönemde yol sorunu konuşmayacak. Bu güne kadar yaklaşık olarak bir katrilyon iki yüz milyonluk yol yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından şenlik kapsamında sembolik hasat yapıldı. Vatandaşlar lavanta tarlalarında hatıra fotoğrafı çektirdi.









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