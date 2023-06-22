Tekirdağ'da 83 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde 83 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 14 adrese düzenlediği operasyonda 83 bin makaron ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













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