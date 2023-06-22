Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 60 tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke ile obje, bir otomatik metal dedektör, 3 tabanca, 4 tüfek, 344 mermi ve 100 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

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