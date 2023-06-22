Tekirdağ'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü, Silahtarağa, Cemaliye ve Nusratiye mahallelerinde düzensiz göçmenler ile ilgili çalışma başlattı.

Büyük kısmı atık toplayan pasaport ve evrakları bulunmayan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.





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