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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerine toplamda 660 bin liralık maddi yardımda bulunma kararı aldı.

Ergene Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Başkanlığı'nda Ulaş Hizmet Binası Salonu'nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buna göre spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konulu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon raporu uyarınca Ergene Belediyesi ilçede faaliyet gösteren ve Tekirdağ Süper Amatör Küme, Tekirdağ 1. Amatör Küme ve Tekirdağ 2. Amatör Kümede boy gösterecek olan Ergene ilçesinin temsilcileri olan amatör futbol kulüplerine toplamda 660 bin lira nakdi yardımda bulunma kararı alındı.



Belediye Başkanı Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, sporun her türlüsünü desteklediklerini söyledi.

Bölgede spora ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yüksel, ''Ergene Belediyesi olarak Tekirdağ’ın profesyonel liglerde yer alan tek takımı olan Ergene Velimeşespor'un maçlarının oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunu, Velimeşe Kapalı Spor Salonunu, Naim Süleymanoğlu Tesisleri, Vakıflar 19 Mayıs Gençlik Stadını, çeşitli semt spor alanlarını, spor salonlarını Ergenemize kazandırdık. Yeni yatırımlarımla İlçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.



- Halk ekmek projesinde dördüncü büfe de hizmete açılıyor

Çorlu'da yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen Çorlu halk ekmek projesinde dördüncü büfe de hizmete açılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafının ürettiği ekmeklerin satışa sunulduğu Çorlu halk ekmek büfelerinin dördüncüsünün de Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi'nde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Büfelerde satışa sunulacak ekmeklerin gramajının 200 gram olarak belirlendiğini aktaran Sarıkurt, ekmek fiyatının da 3 buçuk lira olduğunu belirtti.



- Kitap Ağacı Projesi başladı

Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Saray Atatürk Kültür Merkezi (AKM) giriş katında Kitap Ağacı Projesini başlattı.

Projeye katkı sunmak ve kitap değişimi yapmak isteyen vatandaşlar, haftanın 7 günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’ne gelerek bağışta bulunabilir.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada, kitapların ağaca asıldığını ve buradan kitapseverlerin istifade edebileceğini söyledi.

Yetişkinlere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen projenin temelinin atıldığını belirten Başkan Erkiş, çalışmanın örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.





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