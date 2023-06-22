Tekirdağ'da "7. Hasat Bayramı" kutlandı

Karpuz ne zaman ve nasıl ekilir?

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "7. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Albayrak, "Tekirdağ, konum olarak genel durumu itibariyle tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de çok önemli bir yerdedir. Tekirdağ, arazisinin yüzde 68,5'ini tarımda kullanan Türkiye'de birinci il. Bizim kadar büyük ölçüde arazisini tarımda kullanan başka il yok." dedi.

Albayrak, tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de buğdayın yüzde 5'inin Tekirdağ'da üretildiğini aktaran Albayrak, "Ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 65'i, üzümün yüzde 3'ü, pirincin yüzde 8'i ve arpanın yüzde 6'sı Tekirdağ'da üretiliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan çekilişle çiftçilere gübre, arı sandığı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.