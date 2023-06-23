Tekirdağ'da zeytinciliğin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde zeytinciliğin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı yapıldı.

Mürefte Mahallesi'nde Marmara Birlik Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, zeytinciliğin durumu, hastalık ve zararlı mücadelesinde yeni yaklaşımlar, zeytin zararlı mücadelesinde pratik uygulamalar, zeytinde verim ve kaliteyi etkileyen faktörler, zeytin fizyolojisi, budama, gübreleme, sulama konularında sunum yapılarak çiftçiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal üreticilerin sorunlarını dinleyerek, kurum olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Toplantı sonunda üreticiler yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Ziraat Odası Başkanı Ömer Düzgen, Marmarabirlik Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kahraman Koçer, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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