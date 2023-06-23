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TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

AA

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyaret ediliyor.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyaret ediliyor.

Ceyport Liman'ına demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere, Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı.

Gemiyi ziyaret eden Nesrin Dağlı, gazetecilere, Nusret Mayın Gemisi'nin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dağlı, gemiyi gezerken Çanakkale'de yaşananların insanı duygulandırdığını ifade ederek, herkesin gemiyi gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi bugün kentten ayrılacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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