Tekirdağ'da inşaattan düşen işçi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çorlu ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir inşaatın 9. katında çalışan M.B. (24), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan M.B, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.B, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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