Tekirdağ'da iki grup arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Cemaliye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.



Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Ş.T, R.T. ve A.Y'yi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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