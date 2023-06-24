Tekirdağ'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Ekipler, Tekirdağ Lavanta Şenliği'ne kadınlarla bir araya geldi.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili katılımcılara bilgiler verildi.

Ekipler, kadınlara KADES uygulaması ile ilgili broşür de dağıttı.









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