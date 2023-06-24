Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.E'nin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.













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