Tekirdağ'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Daha sonra ilçe çıkışında yeniden karşılaşan iki grup, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.