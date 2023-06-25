Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, yürüyüş parkurları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle ziyaretçilerine farklı etkinliklerle tatil imkanı sunan Tekirdağ, Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlayacak.

Kent ziyaretçilerine, Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanların arasında temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sağlıyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesindeki 6 mavi bayraklı plajın yanı sıra Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda da isteyenler denizin tadını çıkarabiliyor.

Şehre gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp yapma imkanı buluyor.

Özellikle Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki konaklama tesislerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

- "İşletmeler yüzde 90 doluluk oranına ulaştı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yeşil ile mavinin buluştuğu Tekirdağ'daki plajların ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın doğası ve denizinin yanı sıra coğrafi işaretli ürünleriyle de ziyaretçilerin damağına hitap ettiğini anlatan Hacıoğlu, özellikle Şarköy'ü tercih edenlerin doğa ile iç içe tatil yapma imkanı bulduğunu belirtti.

Tekirdağ'a her geçen yıl ilginin arttığını aktaran Hacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekirdağ kıyılarında 33 plaj mevcut. Bu plajlardan 6'sı mavi bayraklı plaj. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışma sonrasında 33 plajın tamamında da veriler çok mükemmel çıktı. İstanbul'a yakın olması, harika ve eşsiz uzunluğuyla plajlarımızın bayramda da çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Otel, motel ve pansiyon olarak işletmelerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı."

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de işletmelerin hazırlıklarını tamamlandığını dile getirdi.

İlçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini aktaran Keresteci, "Trakya'nın incisi Şarköyümüz bir yıllık aradan sonra temiz deniz ve plajların sembolü olan mavi bayrağa tekrar kavuşmuştur. 6 plaj mavi bayrak almıştır. Dolayısıyla denizden, temiz plajlardan, güneşin ışıltısından faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." diye konuştu.

Keresteci, Şarköy'ün bayram tatiliyle birlikte sezona başlayacağını, 30-40 bin civarında olan ilçe nüfusunun yaz sezonunda 400 bine kadar çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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