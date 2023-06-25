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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Muratlı Caddesi'nde devam eden park ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Uzunlar, çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde çalışmaların sona ereceğini belirten Uzunlar, ilçenin güzelleşmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

- Başkan Uzunlar Paşa Tarım Vadisi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'ni ziyaret etti.

Sera alanlarını gezen Uzunlar, ilçenin verimli topraklarında yetişen sebzelerin ve meyvelerin her geçen gün çeşitlendiğini belirtti.

Belediye olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevreye duyarlı çalışmalara öncülük ettiklerini aktaran Uzunlar, yerel tarım girişiminin, toplumun sağlığını desteklemek adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar'a ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Özcan ile bir süre makamında görüştü.

Uzunlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özcan'a teşekkür etti.

Özcan ziyarette, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi.

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