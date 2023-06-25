Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği AŞ (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için valilik önünden belirli saatlerde ücretsiz otobüs kaldırılacak.





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