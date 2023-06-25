Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine bölgeye Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurulan olmadığı belirlendi. Ekipler, bölgede tabanca, şarjör ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili E.K., H.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.K. tutuklandı, diğer şüpheli E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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