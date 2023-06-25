Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Arefe günü noterler açık mı kapalı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.