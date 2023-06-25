Tekirdağ'da çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü

Arife günü tam mı, yarım gün mü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkta bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Rumeli Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı'nda bulunan çocuk oyun gruplarında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- "Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, parktaki oyun alanlarının henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce yakıldığını, bu nedenle şikayetçi olduklarını belirtti.

Parkı en kısa sürede eski haline getireceklerini ifade eden Sarıkurt, "Çocuklarımızın en güzel anlarını yaşadığı bu parkın yangın sonrası görüntüsü bizleri de çok üzdü. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.