Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Y'nin kullandığı 22 LC 786 plakalı otomobil, Ballıhoca Mahallesi'nde, A.E. idaresindeki 59 ABC 129 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Y, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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