Etin yanında baharat kullanımı sağlık risklerini azaltıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Kurban Bayramı'nda etin ızgara yerine haşlama, fırında pişirme veya sebzeli yemek şeklinde tüketilmesini tavsiye etti.

Yılmaz, AA muhabirine Kurban Bayramı'nda normalden daha fazla et tüketildiğine dikkat çekerek etin yanında mutlaka yeşillik tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Etin değerli gıda maddesi olduğunu belirten Yılmaz, aynı günde fazla et tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Etin protein miktarı, yağda eriyen vitaminler grubu ve demir içeriğiyle besleyici bir gıda olduğunu anlatan Yılmaz, "Baktığımızda tüketimi insan sağlığı açısından oldukça önemli ama aynı gün içerisinde çok fazla yüklenme olduğundan dolayı da buna dikkat etmeliyiz. Et tüketiminin yanında gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt ve cacık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Pişirilen etlerin yanında antioksidan kapasitesi yüksek olan kekik, kişniş, sumak ve diğer baharatların kullanılmasının da ette pişirmeden meydana gelecek olan birtakım sağlık risklerini azaltıyor." dedi.

Yılmaz, etin pişirilme ve tüketilme şekliyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türk milleti olarak ızgarayı seven bir milletiz. Ama onun yerine haşlama, fırında pişirme veya sebzeli yemek şeklinde tüketilmesi oldukça önemli. Et ile birlikte yanında yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış bir salatayı öneriyoruz. Salatanın içerisinde bulunan C vitamini etin içerisinde bulunan demirin emilimini daha kolaylaştırmaktadır. Bu da tüketici sağlığı açısından oldukça önemlidir."

Yılmaz, kurban kesim yerlerinin de insan sağlığı ve kurban etlerinin mikrobiyolojik kalitesi açısından son derece önemli olduğunu, vatandaşların mutlaka belediye, tarım ve orman müdürlüklerinin yetki verdiği yerlerde kurbanlarını kesmesi gerektiğini söyledi.

Belirlenen kurban kesim alanlarında veteriner hekim kontrolünün yapıldığını ifade eden Yılmaz, böylelikle birçok hastalığın da önüne geçildiğini belirtti.

- Etin saklanma koşulları

Kurban kesiminin ardından etlerin en az 6 saat veya 1 gün dinlendirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, etlerin hemen poşetlere konularak muhafaza edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Kurban etlerinin uzun süre dolaplarda da bekletilmemesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 saat dinlendirme işleminden sonra etlerin kemikten daha kolay sıyrıldığını, duyusal lezzetinin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çok daha iyi geliştiğini söyleyebiliriz. Etin muhafazası noktasında kıyma olarak çekildiyse buzdolabında 0 ile 4 santigratta 3 gün kadar muhafaza edebiliriz. Kuşbaşı ise 5 güne kadar muhafaza edebiliriz. Onun üstündeki bekleme sürelerinde mutlaka kontrolün iyi yapılması lazım. Çünkü orada mikrobiyolojik bozulmalar kendisini gösterdiğinden dolayı ürünler bozulabilmektedir. Evsel tüketimde kuşbaşı etlerin tüketim miktarına bağlı olmak kaydıyla küçük ambalajlar şeklinde derin dondurucuda muhafazası evsel tüketimde kolaylık sağlayacaktır. Bunlara özellikle dikkat edilmesinde fayda vardır. Etin dondurucuda 3 ile 6 ay muhafazasında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.