Prigojin ve Wagner'in geleceği ne olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Ajans binasında düzenlenen törende, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, personelin bayramını kutladı, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

- Kültürel değerler için iş birliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Trakya bölgesi kültürel değerlerinin korunmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza törenine, TTSO Başkanı Cengiz Günay ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

TTSO Başkanı Cengiz Günay, atılan imzaların son derece önemli olduğunu belirtti.

Ekonomik değer taşıyan ürünlerin bilinirliğini artırmak istediklerini aktaran Günay, "Marka, coğrafi işaret ve bunun gibi fikri mülkiyet hukuku konusu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Trakya Kalkınma Ajansı ile yaptığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

- Başkan Uzunlar Spor Vadisi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Spor Vadisi'ni ziyaret etti.

Spor Vadisi'ni gezen Uzunlar, yapılan çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Uzunlar, inşa edilen tesiste çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.