Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcunun adı Tekirdağ'da yaşatılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın adı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde açılan basketbol sahasına verildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Dereağzı Mahallesi'nde yapılan basketbol sahasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan basketbol sahasının hayırlı olmasını diledi. Basketbol sahasına ismi verilen Nilay Aydoğan'ın adının yaşatılmaya devam edileceğini belirten Ata, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ata, "Milli basketbolcu Aydoğan isminin yaşaması bizler için, onu sevenler için, ona saygı duyanlar için çok önemli. Burada spor yapacak tüm gençler Aydoğan'ı örnek alacak ve onun gibi bir sporcu olmak için çok çalışacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından basketbol sahasının açılış kurdelesi kesildi, gençler basketbol oynadı.

Malatya'da babaannesini ziyarete giden Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü basketbolcusu Nilay Aydoğan, meydana gelen depremde yıkılan binada hayatını kaybetmişti.























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