Tekirdağ'da bir kadın eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde bir apartmandan silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A'yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

E.A'nın eşi B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli polise verdiği ifadede eşini bilerek vurmadığını, elindeki tabancanın ateş aldığını ileri sürdü.

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