Tekirdağ'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahilleri doldurdu

En iyi güneş kremini nasıl seçerim?

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Süleymanpaşa ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Kumbağ, Altınova ve Değirmenaltı sahillerinde turistler, denize girip güneşlendi.

Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçesinde ki plajlarda da yoğunluk yaşanıyor.



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