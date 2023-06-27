Tekirdağ'da yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da fiber teknede çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali D'nin, Barbaros Limanı'nda, kendisine ait tekneye yakıt koyduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle deniz taşıtı alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine Ali D, denize atladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkan ve vücudunda yanıklar oluşan tekne sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Ali D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yanan tekne kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.