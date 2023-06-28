Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.



Ekipler, Silahtarağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli S.S. gözaltına alındı





- Süleymanpaşa'da bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bazı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler belirlenen adreslerde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ile 66 mermi ele geçirdi.

Adreslerde yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.





-Çorlu'da evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cemaliye Mahallesi'nde S.F'nin evinde yaptığı aramada, 10 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





















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