Lavanta tarlaları Tekirdağ için alternatif turizm rotası oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan Tekirdağ lavanta rotası ile yerli ve yabancı turistler kentteki mor renkli tarlalara daha kolay ulaşıyor.

Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Lavanta tarlalarının sunduğu güzel görüntü için kente yurt içinden ve dışından ziyaretçiler geliyor. Konuklar, hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Ziyaretçiler, turizme açık olan bütün lavanta tarlalarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan rota üzerinden ulaşabiliyor.

- Tüm ilçelerde lavanta tarlası var

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, lavanta tarlalarının kent turizmine katkı sağladığını söyledi.

Kentte bulunan 20 lavanta tarlasının donanımlı olarak hizmet sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta ekiliyor. Yerli ve yabancı turistler için 20 tarla kapsamlı şekilde hizmet veriyor. Bu bahçelerde güzel fotoğraf karelerinin yakalanması için özel dekorlar da oluşturuldu." dedi.

Hacıoğlu, kentte bütün ilçelerde lavanta tarlası olduğuna dikkati çekerek, buralara ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.

Lavanta farkındalığı oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarla sahiplerinin de fikrini alarak daha önce oluşturulan bağ rotası gibi bir lavanta rotası oluşturduk. İnsanlara 'şuraya gidin, buraya gidin' demek yerine kendileri rotaya girerek kendilerine yakın olan yerdeki lavanta tarlasına ulaşabiliyor. İnsanların lavanta tarlalarına kısa yoldan ulaşmasını sağladık ve çok faydalı oldu. Tekirdağ lavanta rotası sayfasına (www.tekirdaglavantarotasi.com) girildiğinde kentte ziyarete açık olan bütün tarlalara ulaşılabiliyor. Tarlanın insanlara olan uzaklığı, lavantanın donanımına kadar her şeyi görebiliyor."

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