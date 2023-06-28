Tekirdağ'da eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadına ev hapsi verildi.

İki gün önce gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

B.A'ya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi verildi.

B.A'nın, ifadesinde eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Reşadiye Mahallesi'nde bir apartmandan silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A'yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde bulmuştu.

Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

E.A'nın eşi B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheli polise verdiği ifadede eşini bilerek vurmadığını, elindeki tabancanın ateş aldığını ileri sürmüştü.

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